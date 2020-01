Geen standaard hertest op salmonella meer voor ruiming

Nederlandse pluimveevermeerderingsbedrijven mogen niet langer standaard een hertest laten doen voor salmonella door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), voordat een koppel geruimd wordt.

Dat heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten meldt dat de EU verplicht dat dieren direct na een eerste positieve testuitslag afgevoerd moeten worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bij ‘gerede twijfel’, mag hiervan afgeweken worden.

Ander resultaat na hertest

Nederlandse vermeerderaars nemen iedere 2 tot 3 weken zelf monsters met behulp van overschoentjes voor salmonellaonderzoek. Als hieruit bleek dat een koppel salmonella had, was het tot vorige week in Nederland gangbare praktijk dat de NVWA vervolgens een hertest deed. Volgens cijfers van het ministerie waren er vorig jaar volgens de eerste testen 8 bedrijven met in totaal 16 stallen besmet met salmonella. Bijna de helft daarvan, 7 stallen, bleek volgens de hertest van de NVWA uiteindelijk toch niet besmet. Vanwege de hertest hoefden die stallen dus uiteindelijk niet geruimd te worden.

Verbijsterd over nieuwe regels

De vermeerderingssector is verbijsterd over de nieuwe regels die inmiddels doorgevoerd zijn. “We zijn meer dan boos”, reageert Piet Faber, vicevoorzitter van de Stuurgroep Opfok en Vermeerdering van LTO/NOP en NVP. De vermeerderaars zijn bezorgd dat bijna 50% van de koppels onnodig geruimd zal worden onder de nieuwe regels. Faber laten weten dat de stuurgroep onderzoekt of pluimveehouders hier nog wat aan kunnen doen.

Druk van de Europese Commissie

Volgens Schouten heeft het ministerie de aanpak gewijzigd onder druk van de Europese Commissie. Die dreigde anders geen cofinanciering meer te verlenen aan het Nederlandse salmonellaprogramma (à la € 2,4 miljoen voor 2020). Een randvoorwaarde voor cofinanciering is dat aan alle EU-voorschriften voor salmonella-bestrijding wordt voldaan, en één daarvan is dat dieren direct na de eerste positieve testuitslag afgevoerd moeten worden.

Onderzoek naar andere aanpak

Schouten heeft laten weten dat Nederland het onderwerp in Brussel aan de kaak wil stellen. LNV laat onderzoek doen door Wageningen UR of een andere aanpak vergelijkbare waarborgen kan bieden voor de voedselveiligheid en tegelijkertijd de kans verkleint dat er dieren onnodig voortijdig afgevoerd moeten worden.

Ruime foutmarge

Waarom de eerste test op salmonella zo’n ruime foutmarge heeft, is onduidelijk. De NVWA laat weten dit ook niet te weten, maar dat dit te maken zou kunnen hebben met de monstername en de mate van besmetting. Bij de hertest neemt de NVWA op dezelfde wijze monsters als pluimveehouders, met overschoentjes, zij het dat dit er meer zijn dan dat een vermeerderaar voor de standaard-monitoring doet.