Dierenorganisaties willen verbod op doden haankuikens

Vier dierenorganisaties vragen premier Mark Rutte en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brandbrief om, in navolging van Frankrijk en Zwitserland, het vergassen van haankuikens vanaf 2021 te verbieden.

Volgens de organisaties Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een Dier Een Vriend en Rechten voor al wat Leeft worden in Nederlandse broederijen jaarlijks ruim 40 miljoen haankuikens binnen 24 uur nadat ze uit hun ei zijn gekropen, vergast, omdat zij niet nuttig zijn voor de eierindustrie. Dit gebeurt terwijl er een techniek bestaat om al in een vroeg stadium in het ei te kunnen zien of de embryo een hen of haantje gaat worden, aldus de dierenorganisaties.

Geslacht bepalen in ei mogelijk met techniek van Seleggt

Jumbo kondigde twee weken geleden aan dat zij vanaf eind maart de eerste eieren afkomstig van leghennen van wie de broertjes niet als eendagskuiken gedood zijn, zullen verkopen. Het bedrijf Seleggt ontwikkelde een techniek om voor de geboorte van de kuikens, in het ei, het geslacht te bepalen. Broedeieren met een mannelijk embryo worden dan op dag negen van het 21-daagse broedproces uitgeselecteerd en afgevoerd.

Versnipperen en vergassen kuikens in Nederland toegestaan

Frankrijk maakte deze week bekend dat vanaf eind 2021 een verbod op het vergassen en versnipperen van levende kuikens moet ingaan. Zwitserland kwam in september vorig jaar met een verbod. In Nederland is het versnipperen van kuikens nog steeds toegestaan, maar gebeurt alleen het vergassen op grote schaal.

“De Nederlandse regering en boeren beweren altijd koploper te zijn op het gebied van dierenwelzijn, dus wij hopen dat Nederland deze landen opvolgt en dit welzijnsprobleem aanpakt”, aldus een woordvoerder van Animal Rights.