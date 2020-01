CDA bezorgd over onnodig vroeg slachten pluimvee

CDA-Kamerlid Jaco Geurts is bezorgd dat het schrappen van de standaard hertest op salmonella leidt tot het onnodig vervroegd slachten van pluimvee.

Hij heeft Kamervragen gesteld. Deze week meldde landbouwminister Carola Schouten dat Nederlandse pluimveevermeerderingsbedrijven van de EU niet langer standaard een hertest op salmonella mogen laten doen bij een eerste positieve test. Een koppel die positief test op salmonella, moet gelijk vroegtijdig naar de slacht afgevoerd worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag hier vanaf worden geweken.

In Nederland was het gebruikelijk dat vermeerderaars zelf regulier testen op salmonella en dat bij een positief monster een hertest werd gedaan door de NVWA. Bij bijna de helft van de besmette stallen bleek de uitslag van de eerste test onjuist.

Waarborgen voedselveiligheid

Geurts vindt het onwenselijk dat dieren onnodig vervroegd worden geslacht. Hij vraagt Schouten of ze een overzicht kan geven van hoeveel bedrijven en stallen er in eerste instantie positief, maar bij de hercontrole toch negatief testten op salmonella. De CDA-er wil weten welke mogelijkheid er is om de foutmarge van de eerste testuitslag te verkleinen. Ook vraag hij of een positieve testuitslag kan worden gezien als ‘gerede twijfel’ voor een hertest.

Geurts vraagt de minister om de oude werkwijze met een hertest weer mogelijk te maken, of dat er andere mogelijkheden zijn om de voedselveiligheid te borgen én te voorkomen dat dieren onnodig vervroegd worden geslacht.

Pluimveeorganisaties zijn ‘meer dan boos’ op de maatregel die Schouten treft.