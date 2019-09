Productie pluimveevlees in Oostenrijk gestegen

Oostenrijkse pluimveehouders hebben in 2018 meer kippenvlees geproduceerd dan in 2017, blijkt uit cijfers van Oostenrijkse overheid.

De totale pluimveeproductie in 2018 is met 4,5% gestegen naar 139.119 ton ten opzichte van de productie in 2017. De Oostenrijkse pluimveehouders hebben de afgelopen jaren, ondanks een lagere bezettingsgraad per pluimveestal dan gemiddeld in de Europese Unie, kunnen groeien in de productie van pluimveevlees. Ten opzichte van 2015 is de bruto productie van pluimveevlees gestegen met 13,4%. Het grootste gedeelte van het pluimveevlees is de productie van kippen, een onderverdeling van vleeskuikens en soepkippen is er in de statistieken niet. Het aandeel van kalkoenen in de pluimveevleesproductie is krap 18%. En de productie van eenden- en ganzenvlees is gering en ligt onder de 1%. De zelfvoorzieningsgraad in Oostenrijk ligt op 72% en is in 2018 met 1% gestegen. Oostenrijk importeert per saldo meer pluimveevlees dan het exporteert, in totaal werd er vorig jaar netto 39.638 ton pluimveevlees geïmporteerd.