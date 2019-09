Oostenrijkse eierproductie groeit

De Oostenrijkse productie van consumptie-eieren bedroeg vorig jaar 1,93 miljard stuks. Dat is 1,2% meer dan de 1,91 miljard consumptie-eieren die het land in 2017 produceerde. En 10,5% meer dan de productie 5 jaar eerder (in 2014). Dit blijkt uit cijfers van AgrarMarkt Austria.

Ondanks de toegenomen eigen productie voerde Oostenrijk vorig jaar ook meer consumptie-eieren in: 442,8 miljoen in 2018 tegen 388,5 miljoen in 2017, een toename van 14%. Oostenrijk voerde 57,5 miljoen consumptie-eieren uit. Dat was 10,6% minder dan in 2017.

Zelfvoorzieningsgraad blijft gelijk bij toenemende eierconsumptie

Oostenrijk heeft ook een eiproductenindustrie waarvan het belang is toegenomen. In 2018 importeerde het land 378,1 miljoen ei-equivalenten eiproducten in (+18,1%). En voerde voor 419,5 miljoen ei-equivalenten eiproducten uit (+37,7). In 2014 bedroeg de Oostenrijkse uitvoer van eiproducten nog 142,1 miljoen ei-equivalenten.

Het verbruik per hoofd van de bevolking steeg met 1 ei naar 240 stuks. De zelfvoorzieningsgraad bleef 86%.