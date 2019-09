OM eist bijna 2,5 ton van Gelderse pluimveehouder

Gelderse pluimveehouder zou in 2015 en in 2016 meer dieren gehouden hebben dan dat hij rechten had.

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in totaal € 96.000, waarvan de helft voorwaardelijk, en een proeftijd van 3 jaar tegen de eigenaar van pluimveebedrijf De Adelhof in het Gelderse Homoet voor het houden van meer dieren in 2015 en 2016 dan er in beide jaren rechten waren. Het OM stelt daarnaast dat de boer in beide jaren een voordeel van € 198.353 heeft genoten en dat bedrag terug moet betalen.

Dat bleek gisteren uit een rechtszaak van de Meervoudige Economische Kamer in Arnhem. Volgens het OM had de vleeskuikenhouder in 2015 55.521 pluimvee-eenheden, terwijl er 45.642 eenheden voor het bedrijf golden. Een jaar later waren er 51.041 eenheden, terwijl dat er 40.928 hadden mogen zijn.

Veesaldokaarten

De boete van € 198.353 geldt voor de 4 BV’s van De Adelhof. NVWA controleerde deze 4 locaties in 2015 en in 2016 en concludeerde op basis van veesaldokaarten dat het aantal dieren in beide jaren niet correspondeerde met het aantal rechten.

Integraal Duurzame Stallen

De advocaat van de pluimveehouder, die in 2015 en 2016 zijn stallen op de verschillende locaties ombouwde naar Beter Leven, kraakte echter de NVWA-berekening rond de veesaldokaarten. Volgens de advocaat voelde zijn cliënt zich bovendien sterk door de overheid in de steek gelaten. De vleeskuikenhouder investeerde bij zijn ombouw in IDS-stallen (Integraal Duurzame Stallen), kreeg steun van de bank en meldde zich aan voor de POR-regeling. Aanvragen met IDS zouden voorrang krijgen. Die ontheffing kwam er echter niet, waardoor de boer in financiële problemen kwam. Daarnaast stelde de advocaat dat de vleeskuikenhouder er vanuit ging dat dierrechten zouden vervallen als hij zijn mestoverschot zelf, via BMC, wist weg te werken.

Uitspraak 10 oktober

In zijn verweer benadrukte de advocaat de ‘bijzondere omstandigheden’ voor zijn cliënt. Hij vroeg om een voorwaardelijke boete en een te betalen bedrag dat nihil of substantieel lager is dan het door het OM voorgestelde bedrag van € 198.353.

De rechter doet op 10 oktober uitspraak.