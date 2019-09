NVP sluit zich aan bij welzijnsloket veehouderij

Nederlandse Vakbond Pluimveehouders wil zich inzetten voor het tijdig signaleren van onvoldoende zorg voor dieren.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft zich aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Als vertegenwoordigers van bedrijven zorgen hebben over het welzijn van pluimvee of dat van een pluimveehouder dan kunnen zij dit delen met dit meldpunt. Met de deelname aan het loket zegt de NVP zich in te zetten voor het tijdig signaleren en aanpakken van onvoldoende zorg voor dieren in de pluimveesector. Volgens de NVP is samenwerking belangrijk om dierenleed te voorkomen. Daarom is de vakbond lid van het loket.

Erfbetreders

Het loket telt inmiddels 27 partners en heeft als doel het signaleren en voorkomen van verminderde zorg of verwaarlozing van landbouwhuisdieren. Er zijn nog steeds boeren die het niet meer aankunnen. Dankzij de brede vertegenwoordiging vanuit de veehouderij wordt door erfbetreders verminderd dierenwelzijn steeds eerder gesignaleerd en daarmee verder leed voor de veehouder en zijn dieren voorkomen, zegt Jeannette van de Ven, voorzitter van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.