Kip van AH ‘Liegebeest 2019’

De kip van Albert Heijn heeft niet ‘meer ruimte’ volgens dierenrechtenorganisatie Wakker Dier, zoals AH aangeeft op de verpakking in de supermarkt.

Dat op de verpakking van Ah kip staat de kippen ‘meer ruimte’ hebben, klopt niet volgens dierenrechtenorganisatie Wakker Dier niet en levert AH de titel ‘Liegebeest 2019’ op. Een verkiezing die Wakker Dier voor de elfde keer organiseert. De dierenwelzijnsorganisatie geeft aan dat kippen van andere supermarkten meer ruimte tot hun beschikking hebben.

Meer ruimte dan jaren geleden

Een woordvoerder van AH spreekt van een vervelend misverstand. De kippen waarvan het vlees in de supermarkt van AH wordt verkocht onder de naam AH kip, worden gehouden in stallen met 16 kippen per vierkante meter. Dat is meer ruimte dan de kippen jaren geleden hadden.

Geen betrekking op concurrentie

Een woordvoerder van AH geeft aan dat de vermelding ‘meer ruimte’ geen betrekking heeft op de concurrentie, ook al zitten daar misschien 15 kippen, niet veel minder kippen per vierkante meter.