‘Kies wijs als soja het voer uit moet’

Directeur duurzaamheid Cargill: kippenvoer met soja heeft een lagere impact op klimaat dan kippenvoer zonder.

Als soja uit het kippenvoer moet, kies dan wijs waar je dat doet adviseert Anke Hamminga, directeur duurzaamheid EU bij Cargill. Hamminga vertelde dit tijdens het Pluimveesymposium van Agrio in Eersel. Ze ging in op de discussie over sojagebruik in diervoer, waarover maatschappelijk discussie bestaat.

“Het kan een wens zijn om geen soja te gebruiken, maar kies dan wijs waar je dat doet,” stelde Hamminga. Ze gaf aan dat dit makkelijker is te realiseren bij voer voor leghennen dan voor vleeskuikens. Cargill heeft onderzoek gedaan naar vervanging van soja in kippenvoer door alternatieve grondstoffen die op dit moment verkrijgbaar zijn, zoals aardappeleiwit, erwten, zonnebloem, raap en dergelijke. In het fase 1-voer voor vleeskuikens is 10% soja op dit moment een onontbeerlijk ingrediënt. Voor oudere kippen, zoals leggende hennen, zijn alternatieve grondstoffen beter te verteren. Voor leghennen is het dan ook makkelijker te switchen naar volledig non-sojavoer dan voor vleeskuikens, aldus Hamminga.

Carbon foodprint

Tegelijkertijd concludeerde Hamminga dat kippenvoer met soja een lagere impact heeft op het klimaat dan kippenvoer zonder. Zo neemt de carbon foodprint toe door een lagere voerefficiëntie wanneer kippen het alternatieve voer zonder soja voorgeschoteld krijgen. “Dat wil niet zeggen dat het één beter is dan het ander, maar weet wat je kiest,” zegt Hamminga. Datzelfde geldt voor de traaggroeiende kip gaf ze aan. “Daar zitten consequenties aan. Er zit verschil in het aantal kilogram voer dat nodig is voor de productie van een bepaalde hoeveelheid vlees tussen een regulier en traaggroeiende kip. Het gaat er niet om wat goed is of slecht, maar wel dat je weet waar je voor kiest als consument. Daar ligt voor ons als sector nog wel een rol weggelegd,” concludeerde de Cargill-duurzaamheidsdirecteur op het symposium.

Innovatieprijzen

Tijdens het tweedaagse Pluimveesymposium werden ook de innovatieprijzen voor de vlees- en legsector uitgereikt. De innovatieprijs voor de vleessector ging naar Dustion, een fijnstofreductiesysteem op basis van ionisatie, ontwikkeld door vleeskuikenhouder Jan Kuenen en Serutech Agri. In de legsector was de prijs voor de Eco Unit van Vencomatic, een klimaatbeheersingssysteem dat tevens fijnstofemissie reduceert.