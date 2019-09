Hubbard lanceert nieuw type moederdier

Fokkerijorganisatie Hubbard heeft een nieuw type moederdier gelanceerd: de Hubbard Efficiency Plus.

Dit nieuwe type moederdier is bedoeld voor de conventionele markt. Hubbard richt zich met de Efficiency Plus-hen met name op Latijns Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Dat zegt Henri Bel, technisch commercieel manager bij Hubbard. “Het aandeel borstfilet is iets lager dan bij gangbare lijnen in Europa, vandaar dat we ons op dit moment richten op de landen waar een goede karkasconformatie en/of aandeel pootvlees belangrijk is”, aldus Bel. Volgens hem wordt de Efficiency Plus-hen gekenmerkt door een groot aantal broedeieren met een goede uitkomst en een vleeskuiken met snelle groei en een lage voederconversie. “Oftewel: tegen lage kosten veel kuikens en veel vlees per moederdier”, aldus Bel.

Vleeskuikenconcepten

Hubbard is wereldwijd marktleider in de premiummarkt voor traag groeiende kuikens en richt zich in Europa met name op dit segment. Voor vleeskuikenconcepten met een gemiddelde groei per dag tot 45 gram worden JA57-moederdieren ingezet. De JA87-moederdieren lenen zich voor concepten waarbij de gemiddelde groei per dag iets hoger ligt.

Er is sprake van een stabiele markt voor conceptkuikens, met lichte groeimogelijkheden

Bel spreekt in Nederland momenteel van een stabiele markt voor conceptkuikens, met lichte groeimogelijkheden. “Op dit moment zijn alle concepten ingevuld. Het is de vraag wat er de komende jaren gaat gebeuren.”

Groeikansen in Europa en VS

Hubbard ziet op termijn groeikansen in Europa en VS. “Het European Chicken Commitment en het Global Animal Partnership (GAP) in de Verenigde Staten en Canada bieden kansen. Er zijn al heel veel bedrijven die zich hier aan hebben gecommitteerd, maar de implementatie moet nog plaatsvinden”, aldus Bel, die hierdoor wel marktverschuivingen verwacht. Bij het European Chicken Commitment (per 2026) en het Global Animal Partnership (per 2024) staat meer dierenwelzijn voor vleeskuikens centraal.