Eierhandel Kwetters koopt legbedrijf in Duitsland

Eierhandel Kwetters heeft in het midden van Duitsland een tweede legkippenbedrijf gekocht. Het legbedrijf, in Wandersleben, gemeente Drie Gleichen in de deelstaat Thüringen, biedt plaats aan een kleine 550.000 leghennen, waarvan een groot gedeelte vrije uitloophennen.

De koop van dit legbedrijf past in de strategie van de eierhandel om zijn positie in Duitsland te verstevigen, zegt directeur John Kwetters. “Duitse afnemers vragen vooral in Duitsland geproduceerde eieren. Die kunnen wij nu leveren. De afzet van Nederlandse eieren kan meeliften met die van onze Duitse eieren”, aldus Kwetters. De directeur ziet vooral mogelijkheden om vanuit Thüringen afzet te realiseren in het zuiden van Duitsland.

Pakstation van Kwetters in Veen (N-Br.). - Foto: Hans Bijleveld

Thüringer 3Burgen-Ei

Het legbedrijf wordt per 1 januari 2020 overgedragen aan Kwetters en gaat dan verder onder de naam Thüringer 3Burgen-Ei. Directeur Kwetters ziet mogelijkheden om een deel van het bedrijf om te schakelen naar biologisch.

Eierhandel Kwetters kocht in 2007 een productielocatie in Duitsland, in Wackersleben in de deelstaat Saksen-Anholt. Het betrof een in het voorjaar van 2007 nieuw in gebruik genomen pakstation en een pluimveebedrijf met 300.000 scharrelhennen. Die overname bood Kwetters de mogelijkheid om lokaal geproduceerde en Nederlandse eieren af te zetten in de regio, met grote steden als Hannover, Berlijn en Leipzig op 1,5 uur rijden. Kwetters heeft deze productielocatie nog steeds, maar heeft het pakstation verplaatst naar Langenweddingen in dezelfde deelstaat.