Copa-Cogeca verwacht eind 2019 halt aan ‘kippentruc’

De maas in het handelsverdrag met Oekraïne, waardoor pluimveevlees onbeperkt en heffingsvrij naar de Europese Unie geëxporteerd kan worden, zal waarschijnlijk eind dit jaar of in januari gesloten worden.

Dat verwacht Daniel Azevedo, directeur handel en grondstoffen bij de Europese agrarische belangenhartiger Copa-Cogeca. Azevedo sprak deze verwachting uit in een interview met Pluimveehouderij.

Vertegenwoordigers van de Europese Unie en Oekraïne zijn het dit voorjaar na onderhandelingen eens geworden over nieuwe afspraken wat betreft de pluimveevleeshandel. De EU doet fors water bij de wijn wat betreft invoer: het heffingsvrije quotum voor de invoer van pluimveevlees vanuit Oekraïne wordt opgeschroefd van 20.000 ton naar 70.000 ton. In ruil daarvoor gaat Oekraïne ermee akkoord dat de tarieflijn die in het oorspronkelijke akkoord door Europa onbedoeld is vrijgegeven niet langer vrij van heffingen dan wel quota is. Formeel zijn de nieuwe afspraken echter nog niet afgetikt.

Zowel het Europees Parlement als het Oekraïens parlement moet nog akkoord geven, en dan moet een datum worden afgesproken dat het nieuwe verdrag daadwerkelijk ingaat. Azevedo verwacht dat in september of oktober akkoord zal komen van de parlementen en dat het nieuwe verdrag dan direct tot twee à drie maanden later ingaat.

Oude handelsafspraken en invoerheffingen blijven vooreerst van kracht

Tot het moment dat het nieuwe verdrag daadwerkelijk ingaat, gelden de oude afspraken en kan onbeperkt pluimveevlees ingevoerd worden onder de vrijgegeven tarieflijn zonder dat hiervoor een invoerheffing wordt betaald. In 2018 kwam 55.565 ton pluimveevlees onder deze tarieflijn de EU binnen vanuit Oekraïne. In de eerste zeven maanden van dit jaar was dit 42.783 ton.

Copa-Cogeca is niet blij met de nieuwe quota, maar erkent dat de afspraken een oplossing zijn om de toenemende invoer een halt toe te roepen. “Of we deze substantiële toename van de quota accepteren, was een dilemma. Maar als we niet akkoord gaan, blijft deze ‘achterdeur’ open”, aldus Azevedo. De invoer onder de tarieflijn vindt hij tegen de geest van het vrijhandelsverdrag in gaan, waarin quota zijn afgesproken voor gevoelige producten, zoals verse kipfilet, en kwetsbare sectoren. Oekraïense producenten bedachten een nieuwe versnijding: een borstkap met een stuk van de vleugel er nog aan, die eenmaal op Europese bodem ontbeend werd. De nieuwe versnijding viel niet onder de bestaande gequoteerde tarieflijnen, maar kwam terecht onder de tarieflijn overige, waarvoor een nultarief was afgesproken in het vrijhandelsverdrag.