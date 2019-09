Chinese viceminister bezoekt pluimveeslachterij

De Chinese viceminister van landbouw Wu Hongyao heeft dinsdag 17 september een bezoek gebracht aan pluimveeverwerker 2 Sisters Storteboom. De Nederlandse pluimveeindustrie en overheid werken aan marktoegang tot de Chinese markt voor Nederlands pluimveevlees. Gert Jan Oplaat, voorzitter van Nepluvi, de organisatie van de pluimveeverwerkende industrie, denkt dat het bezoek zeker helpt om deze toegang te bewerkstelligen.

Vertegenwoordigers van de Nederlandse pluimveeindustrie, waaronder Oplaat, spraken met de 6-koppige delegatie, waaronder Hongyao, onder meer over de markttoegang en regionalisering in geval van vogelgriepuitbraken. Ook van de partij waren de Nederlandse ambassadeur in China en vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Viceminister van landbouw Wu Hongyao met de Nederlandse delegatie bij 2 Sisters Storteboom. - Foto: Nepluvi

Interesse vanuit China

Oplaat ziet mogelijkheden om het markttoegangsproces te versnellen door de grote vraag vanuit China naar dierlijke eiwitten op dit moment. “China is zeer geïnteresseerd, ze kijken om zich heen. Er is daar een enorme honger naar dierlijk eiwit door de Afrikaanse varkenspest-uitbraken waar China helaas mee te maken heeft. Ze proberen dit nu over de hele wereld te sourcen. Het is prettig dat ze de moeite hebben genomen hiernaartoe te komen.” Het bezoek is mede geregeld dankzij LNV, benoemt Oplaat.

Geen formele stappen

Formele stappen zijn er niet gezet. “Als je formele stappen zet, gebeurt dat in China,” aldus Oplaat. Het bezoek bood de pluimveeverwerkers met name een kans om een kijkje in de Nederlandse keuken te geven. “De viceminister adviseert ook weer andere ministeries. In China gaan besluiten over heel veel schijven, het is een totaal andere structuur dan we hier kennen,” geeft Oplaat aan, die de viceminister een paar klompen cadeau gaf die Wu met enthousiasme demonstreerde voor de camera’s van Tubantia.

Lange adem

De Nepluvi-voorzitter heeft zelf China de afgelopen jaren al enkele malen bezocht en gaat er zondag opnieuw naartoe om te spreken op een beurs. Om toegang te krijgen tot de Chinese markt is een lange adem nodig. De Nederlandse kalversector kostte het 17 jaar om alle procedures te doorlopen. De pluimveeindustrie is nu 3 jaar onderweg, zegt Oplaat.

Omdat onder het ministerie van Wu tevens plattelandsontwikkeling valt, bezocht de Chinese delegatie verder een melkveehouder in Markelo, die samen met 7 andere boeren geïnvesteerd heeft in peilgestuurde drainage in een project ondersteunt door stichting Stimuland.