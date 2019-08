Zomerdip in eierprijs kleiner dan in 2018

De zomerdip in de eierprijs is dit jaar kleiner dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het vakblad Pluimveehouderij.

De NOP-richtprijs2.0 voor scharreleieren was deze zomer (week 27 tot en met week 32) bij gewichtsklasse M 9,8% lager (zie grafiek) en bij L-eieren 9,0% lager dan in de eerste jaarhelft (week 1 tot en met 26). In 2018 waren M-eieren in dezelfde zomerweken 35,5% lager en L-eieren 31,8% lager dan in de eerste 26 weken van het jaar. Het betreft de gemiddelde notering voor witte en bruine scharreleieren.

Lagere eierprijs

Uit de cijfers blijkt ook dat de eierprijs in de eerste jaarhelft van 2019 lager was dan in de eerste 6 maanden van 2018. Bij M-scharreleieren was de gemiddelde NOP-richtprijs2.0 dit jaar € 6,29, tegen € 7,93 in 2018 (-20,8%). De gemiddelde NOP-richtprijs van L-scharreleieren was in de eerste jaarhelft van 2019 € 7,38 tegen € 8,89 in de eerste 6 maanden van 2018 (-17,0%).

Prijsverschillen

De prijsverschillen tussen de Duitse Weser Ems-notering voor scharreleieren vertoonde vergelijkbare verschillen tussen de eerste jaarhelft van 2018 en 2019 en tussen de eerste jaarhelft en de eerste 6 zomerweken als de Nederlandse NOP-notering. Uitzondering vormt de Duitse notering van M-scharreleieren: die ging deze zomer harder naar beneden (-16,5%) dan de Nederlandse notering.