Verdachte stalbrand 90 dagen langer vast

De 27-jarige man die wordt verdacht van brandstichting op een vleeskuikenbedrijf in het Groningse Kiel-Windeweer blijft in ieder geval nog 90 dagen in voorarrest.

Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland vorige week besloten op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens het OM Noord-Nederland zijn er ‘genoeg ernstige bezwaren en gronden’ om de man vast te houden. Wat deze zijn wil het OM niet verduidelijken, aangezien het onderzoek naar de zaak in volle gang is. De zitting over het verlengen van het voorarrest heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden. Ook de rechtbank Noord-Nederland geeft geen nadere toelichting.

Brandstichting op camerabeelden vastgelegd

Bij de brand in Kiel-Windeweer begin juli kwamen 100.000 vleeskuikens om. De politie ging er al snel vanuit dat sprake was van brandstichting. Op beelden van camera’s die op het bedrijf hingen – en die uitlekten via social media – is ten tijde van de brand een man te zien die iets lijkt te ontsteken in de achterbak van een auto die in de schuur staat. De politie dreigde de beelden openbaar te maken als de man die hierop te zien is, zich niet zelf zou melden. Op de dag dat de beelden via internet uitlekten, meldde de 27-jarige verdachte die nu vastzit zich bij de politie.

Meerdere branden

In het relatief kleine Kiel-Windeweer, een dorp met 900 inwoners, brak de afgelopen 13 jaar 5 keer eerder een grote brand uit, 4 daarvan waren op landbouwbedrijven, waarvan 2 op pluimveebedrijven (naast het nu getroffen bedrijf in Kiel-Windeweer). In 1 geval zijn er veel overenkomsten met de brand in Kiel-Windeweer: het ging eveneens om brandstichting (waarvan de dader nooit is gevonden), en in beiden gevallen werd de brand gesticht in de nacht dat in Zuidlaarderveen een schuurfeest plaatsvond.

OM: onderzoek in volle gang

De politie zei eerder de 27-jarige verdachte vooralsnog niet te verdenken van andere branden. Het OM houdt het nu desgevraagd bij het antwoord dat het ‘op dit moment gaat om verdenking van brandstichting in juli in Kiel-Windeweer, en dat onderzoek verder in volle gang is’.