Waarschuwing voor salmonella-besmette eieren uit Spanje

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten eieren met eicode 3ES4624944A uit Spanje niet te eten, omdat deze zijn besmet met Salmonella. Dit heeft de NVWA vastgesteld.

In de donderdagavond verstuurde ‘Belangrijke veiligheidswaarschuwing’ schrijft de NVWA dat de Salmonella op de buitenkant van de eieren is aangetroffen en dat het daarom belangrijk is de handen te wassen na het aanraken van de eieren.

Lees verder onder de tweet.

Ziektemeldingen

Hoe en wanneer de besmetting precies aan het licht kwam kan een woordvoerster van de NWVA niet zeggen. Wel dat er ziekmeldingen zijn binnengekomen en dat bij het zoeken naar een gemeenschappelijke noemen de partij eieren in beeld kwam.

Omvang partij eieren onbekend

De omvang van de partij is nog onduidelijk en de afzet van alle eieren is nog niet in beeld. Voor zover nu bekend zijn de eieren geleverd aan toko’s, buurtsupermarkten en marktkramen. En ook aan horecagelegenheden, die ze mogelijk verder verwerkt hebben in verschillende gerechten. De dienst doet daar nu verder onderzoek naar en probeert via de importeur de eieren te achterhalen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze eieren ook in de grotere supermarktketens terecht zijn gekomen, schrijft de NVWA. Het zijn kooi-eieren en die verkopen de grote supermarkten niet meer, aldus de woordvoerster.

Diarree

Het eten van producten met de salmonella bacterie kan, indien niet door en door gegaard, koorts, buikpijn en diarree veroorzaken binnen 6-48 uur na consumptie. Vooral bij jonge kinderen, ouderen, mensen met een lage weerstand en zwangere vrouwen.