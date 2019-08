Meer biologische eieren in Duitsland

De markt van biologische eieren in Duitsland groeit nog steeds, meldt Marktinfo Eier & Geflügel.

In de eerste helft van het jaar zijn 497,9 miljoen biologische eieren verkocht; een stijging van 10,2% ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2018. Het biologisch segment vertegenwoordigt daarmee 27,0%.

Volgens de marktanalisten is de toegenomen vraag vrij gemakkelijk gedekt door een groter aanbod. De biologische eierproductie over de eerste 5 maanden bedroeg volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek 610,2 miljoen stuks; 7,5% meer dan over de eerste 5 maanden van vorig jaar. De invoer van Nederlandse bio-eieren ligt op een lager niveau dan vorig jaar.

Overaanbod dreigt

Een zorgpunt is volgens de Duitsers dat vanwege de specifieke vraag er in de zomer een overaanbod dreigt als veel consumenten op vakantie zijn. De eierhandel probeert daarop in te spelen, net als nieuwe toepassingen in de verwerking voor de biologische eieren.

Gemiddelde prijs hoger dan vorig jaar

De gemiddelde prijs van april tot en met juni was € 27,88 per 100 eieren; dat is € 0,43 meer dan het eerste kwartaal en € 0,61 meer dan vorig jaar dezelfde tijd. In de gewichtsklasse M was de prijs € 27,45 per 100 eieren; dat is respectievelijk € 0,49 en € 0,70 meer. Gezien het relatieve overaanbod is de verwachting dat prijzen in het derde kwartaal niet stijgen.