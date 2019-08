Kippen in Niawier waren pas een week op het bedrijf

De 42.000 leghennen die woensdagochtend omkwamen bij een stalbrand in het Friese Niawier waren pas net aanwezig op het bedrijf.

Dat vertelt de door de stalbrand getroffen pluimveehouder Maaike Braaksma. “We hadden de dieren nog maar 8 dagen.”

Braaksma ontdekte de brand woensdagochtend omstreeks 7.15 uur. “Ik zag meteen dat het foute boel was. Het ging allemaal heel snel. Binnen een uur waren de stallen weg. Dat was een rare gewaarwording en angstig bovendien.”

Oorzaak stalbrand onbekend

De oorzaak van de stalbrand is onbekend, zo vertelt Braaksma. “Door de verzengende hitte heeft de politie geen oorzaak kunnen achterhalen. Wel is brandstichting uitgesloten”, vertelt Braaksma, net nadat de politie het onderzoek heeft afgerond. Donderdagmiddag om 12.30 uur werd de plek van de brandhaard door de politie vrijgegeven.

Vanuit de lucht is de brandschade op het bedrijf in Niawier (Fr.) goed te zien. Bij de brand kwamen 42.000 kippen om. - Foto: De Vries Media

Elektrakeuring

Op het leghennenbedrijf werd in mei nog een zogeheten elektrakeuring uitgevoerd. “Het zag er allemaal keurig uit”, aldus Braaksma.

Bij de brand gingen 2 van de 3 stallen in vlammen op. De 30.000 hennen in de derde stal bleven ongedeerd. Deze dieren zijn ruim 90 weken oud en gaan vrijdag en maandag weg. “Vanwege onze huisverkoop willen we altijd eieren hebben. Daarom werken we met verschillende leeftijden hennen”, aldus Braaksma.

Eierband verwoest

Bij de brand is de eierband op het bedrijf verwoest. De eieren uit de derde stal moeten de komende dagen daarom handmatig worden geraapt. De Braaksma’s kunnen daarbij rekenen op veel hulp van familie, vrienden en buurtbewoners. “Gelukkig krijgen we veel hulp en steun”, aldus de pluimveehoudster.

Verzekering

De Braaksma’s hopen zo snel mogelijk weer te kunnen bouwen. De komende periode staat in het teken van opruimen en papierwerk regelen, onder meer verzekeringen en vergunningen. “We willen graag weer 2 stallen herbouwen. Gelukkig zijn we goed verzekerd”, vertelt Maaike Braaksma.

“Ons levenswerk is in een uurtje tijd verwoest. Dan spelen de emoties hoog op en zakt de moed je wel even in de schoenen. Maar we moeten verder. Het heeft geen zin om bij de pakken neer te zitten. Onze zoon René van 24 wil het bedrijf graag voortzetten.”