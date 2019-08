Import Britse eendagskuikens ook bij harde brexit

Ook bij een harde brexit zal de import van eendagskuikens uit Groot-Brittannië naar de EU doorgaan.

Dat verwacht Anton Butijn, voorzitter van de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK), de belangenorganisatie van fokkers en kuikenbroeders. Vorige week berichtte Boerderij dat de import van Brits vee volledig stilvalt bij harde brexit. Voor pluimvee gaat dat dus niet op, volgens COBK-voorzitter Butijn.

Fokmateriaal voor vleeskuikens

Elke week worden er vanuit Groot-Brittannië gemiddeld 2 à 3 vrachten broedeieren en 1 of 2 vrachten eendagskuikens naar Nederland verscheept, zo weet Butijn. Dit zijn vrijwel allemaal broedeieren en eendagskuikens (groot)ouderdieren vleessector, dus fokmateriaal bestemd voor de productie van vleeskuikens. Een groot deel van deze import betreft doorvoer naar andere EU-landen.

Lees verder onder de foto

COBK-voorzitter Anton Butijn: "Wij hebben met pluimvee het voordeel dat er geen dieren in quarantaine hoeven. Het is veelal een papieren controle." - Foto: Tamara Reijers

Nu komen de dieren en broedeieren met EU-certificaten in de Rotterdamse haven aan. Na een harde brexit moet er een keurpunt voor deze transporten worden ingericht. COBK is, samen met belangenorganisaties van ander vee, al sinds een maand of acht in overleg met het ministerie van LNV en de NVWA, die de dieren moet keuren.

Papieren controle

“De overheid stelt dat het bedrijfsleven de keuring door de NVWA moet faciliteren. Wij hebben met pluimvee het voordeel dat er geen dieren in quarantaine hoeven. Het is veelal een papieren controle. Daarvoor hebben we niet meer dan een klein kantoortje met een internetverbinding nodig. Dat krijgen we als pluimvee-importeurs wel spits voor 31 oktober.”

De COBK-voorzitter verwacht dan ook dat na die datum de import van levend pluimvee en broedeieren vanuit Groot-Brittannië naar de EU zal doorgaan. “En als het in Nederland niet lukt, dan komen die kuikens wel via Frankrijk binnen. De Fransen zijn ook bezig enkele aanlandingspunten op te zetten.”

Vanuit Nederland gaat er amper levend pluimvee naar Groot-Brittannië.