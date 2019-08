HPAI-virus verspreidde zich waarschijnlijk door de lucht

Luchttransmissie (oftewel: overdracht via de lucht) heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij de verspreiding van het hoogpathogene vogelgriepvirus dat de Verenigde Staten in 2015 trof. Dat blijkt uit onderzoek van het Department of Agricultural and Biosystems Engineering aan de Iowa State University in het Amerikaanse Ames, zo schrijft Poultry World.

De onderzoekers modelleerden luchtverplaatsingstrajecten en virusconcentraties om de waarschijnlijkheid van luchttransmissie te beoordelen voor de 77 HPAI-gevallen in Iowa. Uit de resultaten bleek dat bij het merendeel van deze positieve gevallen het virus via fijne, zwevende deeltjes in de lucht binnen kan zijn gekomen.

Abnormale uitval

Op meerdere besmette bedrijven in de VS werd destijds abnormale uitval waargenomen in de buurt van luchtinlaten. Een federale beoordeling van de vogelgriepuitbraken gaf toen echter geen eenduidig beeld van de mogelijke oorzaken van de besmettingen. Het virus zou zich via meerdere routes hebben verspreid, zo luidde het oordeel. Hiaten in de bioveiligheid werden gezien als mogelijke oorzaak van de besmettingen. Luchttransmissie werd eveneens beschouwd als mogelijke reden van verspreiding.

Fijne stofdeeltjes

De onderzoeksresultaten geven volgens de wetenschappers inzicht in het risico van overdracht van het HPAI-virus via fijne stofdeeltjes in de lucht en het belang van inlaatluchtfiltratie en tijdig ruimen van besmette koppels.

Meer dan 50 miljoen kippen besmet en geruimd

In minder dan 7 maanden tijd werden in 2015 232 Amerikaanse pluimveebedrijven in 15 staten getroffen door het zeer besmettelijke HPAI-virus. Meer dan 50 miljoen kippen raakten besmet en moesten geruimd. De economische schade voor de Amerikaanse pluimveesector werd vastgesteld op 3,2 miljard dollar.