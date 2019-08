EU-handel pluimveevlees gegroeid

Zowel de export als de import van pluimveevlees vanuit en naar de EU zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018.

Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. De uitvoer bedroeg tot en met juni 948.387 ton, dat is 11,1% meer dan de 853.541 ton in dezelfde periode in 2018 en 22,5% meer dan de 774.346 ton in 2017. De invoer bedroeg tot en met juni 446.209 ton, dat is 13,7% meer dan de 392.361 ton in dezelfde periode in 2018 en 2,1% meer dan de 437.161 ton in 2017.

Export

Bij de export voerden in het eerste kwartaal 8 landen de boventoon: de Filipijnen, Ghana, Oekraïne, Zuid-Afrika, Hongkong, Vietnam, Benin en Saoedi-Arabië. Samen waren deze landen goed voor 57,9% van de totale EU-uitvoer. Zuid-Afrika noteerde de grootste stijging: de 72.289 ton is meer dan een verdubbeling (+127%) van de 31.854 ton die er in de eerste helft van 2018 naar dit land werd uitgevoerd. De toename heeft onder meer te maken met export vanuit Polen die weer op gang kwam na de opheffing van de AI-ban op Polen. In 2016 voerde Zuid-Afrika de lijst van bestemmingslanden nog aan. Nu voeren de Filipijnen en Ghana de boventoon.

Import

Bij de import zijn Brazilië en Thailand al jarenlang de belangrijkste herkomstlanden, meestal in die volgorde. In de eerste 6 maanden van dit jaar doen ze weinig voor elkaar onder: 38,8% van de EU-import komt uit Brazilië, terwijl Thailand 36,1% voor zijn rekening neemt. Oekraïne volgt op afstand met 15,3% van de EU-import.

Nasleep Braziliaans vleesschandaal neemt af

Brazilië lijkt zich te herstellen van het vleesschandaal waarmee de Braziliaanse uitvoer vorig jaar te kampen had. De nasleep van het vleesschandaal neemt af en als gevolg daarvan de boycot op diverse vleesbedrijven. In 2017 was Brazilië in de eerste zes maanden goed voor 53% van de EU-invoer. Dat was in 2018 ingezakt tot 34,6%. Dit jaar noteerde de import vanuit Brazilië tot en met juni een groei van 27,7%.