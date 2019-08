Duitse eierproductie gegroeid met 2,9%

Duitsland produceerde tot en met juni dit jaar 6,283 miljoen eieren, 2,9% meer dan in de eerste 6 maanden van 2018.

Het is 3,4% meer dan in hetzelfde tijdvak in 2017 en 6,4% meer dan in de eerste 6 maanden van 2016. Dit blijkt uit cijfers van Destatis, het Duitse federaal statistisch bureau, waarover Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) bericht. De cijfers hebben betrekking op bedrijven met 3.000 leghenplaatsen of meer.

Productie per hen gestegen

In de eerste jaarhelft nam het aantal leghennenplaatsen toe met 1,7% tot 50,26 miljoen. Ook de productie per hen steeg: met ongeveer 1 ei tot bijna 149 eieren. Bovendien nam de stalbezetting toe: 84,1% van het aantal leghennenplaatsen werd benut, dat is ongeveer 0,3 procentpunt meer dan in 2018.

Biologisch groeit het hardst

De belangrijkste relatieve productiestijging vond plaats in het biologische segment, met 8% tot 729 miljoen stuks. De productie van vrije-uitloopeieren steeg met 5,2% tot 1.095 miljoen stuks. Dit betekent dat in de eerste jaarhelft 11,6% van de geregistreerde Duitse eierproductie uit biologische eieren bestond en 19,0% uit vrij-uitloopeieren. Een jaar geleden was dat nog 11,6, respectievelijk 19,0%.

Scharreleieren

De productie van scharreleieren is met 3.953 miljoen stuks nog verreweg het grootst. Dit is 1,9% meer dan de productie in de eerste 6 maanden van 2018. Het aandeel van scharreleieren in de totale Duitse productie nam echter af van 63,5% in de eerste 6 maanden van 2018 tot 62,9% in de periode januari tot en met juni van 2019.

Het aandeel verrijkte kooi (in Duitsland Kleingruppenhaltung) daalde in de eerste jaarhelft met 3% tot 406 miljoen stuks. Deze eieren maken nu nog maar 6,5% van de totale Duitse eierproductie uit.