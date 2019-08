Chinees vleesconcern Wens maakt winst met kip

Het Chinese varkens- en pluimveevleesconcern Wens Foodstuff Group heeft in het eerste halfjaar van 2019 een flinke stijging van de winst behaald.

Reuters meldt dat het bedrijf heeft aangegeven dat de stijging van de nettowinst met 50,8% is behaald in de pluimveetak. De vraag naar pluimveevlees, voornamelijk kippen- en eendenvlees is enorm gestegen nadat Afrikaanse varkenspest (AVP) China heeft getroffen. De varkensstapel is volgens de Chinese overheid in juli 2019 met 32,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar juli. De verwachting is dat dit verder gaat dalen.

Stijging van ruim 50%

Wens Foodstuff Group heeft een marktwaarde van € 27 miljard en maakte de eerste 6 maanden van dit jaar een nettowinst van € 176 miljoen, een stijging van ruim 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet in het eerste halfjaar van 2019 is gestegen naar € 3,8 miljard, een stijging van 20,2% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018.

Uitbreiding

De groei van de grootste varkens- en pluimveevleesproducent in China is niet te stoppen. De Wens Group heeft in juni al aangegeven een uitbreiding van de vleeskuikenproductie te beogen door Jiangsu Jinghai Poultry Industry Group over te nemen en hiermee ook een aandeel in de witte veren vleeskuikenmarkt te veroveren. Momenteel produceert de Wens Groep lokale (gele veren) rassen, waarvan de productie in het eerste halfjaar van 2019 met 17,5% is gestegen. Ook voor de eendenvleesproductie is de verwachting dat deze gaat stijgen als gevolg van het nog steeds aanwezige AVP-virus.

Verlies in varkenstak

In de varkenstak heeft het vleesconcern in het eerste halfjaar van dit jaar wel een verlies gedraaid, ondanks een volumegroei van 13,7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ook andere grote Chinese varkensconcerns hebben het moeilijk, zoals ook de WH Group die afgelopen maand een flinke koersdaling liet zien en in het eerste halfjaar een winstdaling van 17%.