Doener in Passie, zoals Alex Janssen zich noemt, start Kakelcafé, een concept waarbij agrarisch ondernemers elkaar kunnen treffen zonder directe commerciële bijbedoelingen.

Janssen: “Door het wegvallen van studieclubs, de opkomst van diverse social media en de weerstand vanuit maatschappij, ontstaat meer en meer de behoefte bij ondernemers om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen en elkaar bij te praten over alledaagse en niet alledaagse dingen.”

Ongedwongen ‘café-setting’

Janssen, verkoopleider bij Vepymo Nederland, leverancier van jonge leghennen en voorzitter van ‘Blij met een Ei’, denkt dat er in een ongedwongen ‘café-setting’ betere ideeën en meer inspiratie loskomen dan in een formele sfeer. Die setting wil hij bieden met Kakelcafé. Naast een goede inhoud van deze avonden, biedt hij ook een muzikaal intermezzo en een hapje en een drankje.

Doener in Passie, Alex Janssen, start Kakelcafé, een ongedwongen ontmoetingsplek voor pluimvee-ondernemers. - Foto: Wouter Janssen

Eerste Kakelcafé in Sevenum

Advee Dierenarts, gevestigd in diverse plaatsen in Zuid-Nederland, onderschrijft het initiatief van Janssen en is opdrachtgever van het eerste Kakelcafé. Dat vindt plaats op woensdag 11 september in Stapperij de Gaper in Sevenum voor relaties van Advee en van Janssen. Voor deze avond zijn als sprekers uitgenodigd de genetici Frans van Sambeek van Hendrix Genetics en Rudi Preisinger van Lohmann Tierzucht. Deze fokkerijorganisaties leveren samen 98% van alle leghennen ter wereld.

Wanneer en waar een volgend Kakelcafé zal plaatsvinden. weet Janssen nog niet.

Hij wil het concept ook aanbieden aan andere agrarische sectoren in de vorm van een Knorcafé, Bloeicafé en Loeicafé.