16.000 kippen komen om bij stalbrand Nijkerk

Bij een stalbrand op een pluimveebedrijf aan de Bunschoterweg in het Gelderse Nijkerk zijn donderdag in alle vroegte 16.000 kippen omgekomen.

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit. De oorzaak van de brand is onbekend, zo laat woordvoerder Allard Schimmel van Brandweer Gelderland-Midden weten. “Er was sprake van een grote, uitslaande brand. De stal en de kippen waren niet meer te redden. We hebben de stal gecontroleerd uit laten branden, om te voorkomen dat de brand zou overslaan op het eierlokaal en de naastgelegen kippenstal.” In deze stal zitten ook 16.000 kippen.

Beperkte voorraad water

Het bedrijf bevindt zich in het buitengebied van Nijkerk. Daar is een beperkte voorraad water beschikbaar om branden mee te blussen, aldus Schimmel. “We zijn met 3 tankautospuiten uitgerukt om voldoende water aan te voeren. Bij het blussen hebben we ook gebruik gemaakt van een hoogwerker.” De brand is geblust door de brandweerkorpsen uit Nijkerk, Hoevelaken en Barneveld.