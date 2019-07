Vleeskuikenstallen Kiel-Windeweer mogelijk in brand gestoken

De politie houdt er ernstig rekening mee dat de in de as gelegde vleeskuikenstallen van familie De Groot in Kiel-Windweer in brand zijn gestoken. Dat melden RTV Noord en Dagblad van het Noorden.

Volgens RTV Noord doet de politie onderzoek naar camerabeelden op het vleeskuikenbedrijf. Daarop zou de mogelijke dader te zien zijn.

2 kuikenstallen van familie De Groot gingen in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen op. Bij de brand kwamen 100.000 vleeskuikens om.

Vleeskuikenhouder Jaap de Groot – aan wie Boerderij in 2012 een bezoek bracht – laat in een korte reactie weten ontdaan te zijn door de hevige stalbrand.

Onderzoek naar brandstichting

In verband met het politieonderzoek naar de oorzaak van de brand wil De Groot niet ingaan op de vraag of er sprake is van brandstichting. De politie heeft hem nadrukkelijk verzocht om daar geen uitspraken over te doen. Terwijl de politie verder onderzoek doet, zit Erik de Groot (de zoon van Jaap de Groot) dinsdagochtend 9 juli met verzekeraars en schade-experts om tafel.

Het vleeskuikenbedrijf van Maatschap De Groot in Kiel Windeweer (Gr.) breidde in 2012 fors uit. Met de komst van vier nieuwe stallen groeide het totale aantal kuikenplaatsen naar 300.000.

Meerdere stal- en schuurbranden in Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer heeft een geschiedenis als het gaat om stal- en schuurbranden, zo meldt RTV Noord. In de afgelopen 13 jaar brak er 6 keer een grote brand uit in het 900 inwoners tellende dorp.

Twee keer was het raak na afloop van een schuurfeest bij loonbedrijf HS Agri, in het nabijgelegen Zuidlaarderveen. Op 7 juli 2013 brak er na afloop van het feest brand uit op een boerenbedrijf in Kiel-Windeweer. Op exact dezelfde datum gingen er dit jaar wederom agrarische bedrijfsgebouwen in het dorp in vlammen op. In 2006 werd ook het grote legpluimveebedrijf Noorder-Ei-Farm in Kiel-Windeweer getroffen door brand. Dit bedrijf maakte in 2007 een doorstart.