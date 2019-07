Vleeskuikens gestikt in hete stal bij Swifterbant

Het zou gaan om enkele honderden kuikens in een stal met zo’n 10.000 tot 20.000 kuikens.

Op vrijdagmiddag 26 juli is de brandweer in Flevoland opnieuw langdurig ingezet om vleeskuikens te redden van de tropische temperaturen. Aan de Rivierduinweg in het buitengebied van Swifterbant werd een schuur zo extreem heet, dat de boer alarm sloeg, aldus persbureau GinoPress. Donderdagmiddag kwam de brandweer op dezelfde plek ook al in actie om de kuikenstal te koelen.

De brandweer spoot water over het dak, zodat het in de stal koeler werd. - Foto: GinoPress B.V.

Enkele honderden kuikens gestikt

Met 2 blusvoertuigen uit Swifterbant en Dronten werd een plan van aanpak gemaakt. Aan beide kanten van de schuur werden een aantal waterstralen ingezet om de schuur te koelen. Het had effect, de temperatuur daalde binnen. Echter kwam de hulp voor enkele honderden kuikens te laat. Zij stikten door de hitte, aldus de brandweer.

Volgens de vader van de boer hielden de kuikens het niet meer vol en hadden ze echt afkoeling nodig, aldus GinoPress. De vader wist niet precies hoeveel kuikens er binnen staan, maar iets tussen de 10.000 en 20.000 stuks. De brandweer werd even voor 13.00 uur gealarmeerd en was rond 16.00 uur nog steeds ter plaatse.