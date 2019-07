Protest tegen hoger Oekraiens kipquotum vruchteloos

Het Nederlandse protest tegen de verhoging van het invoerquotum voor Oekraïens pluimveevlees haalt niets uit.

De Europese lidstaten zullen deze maand toch instemmen met een verhoging van het quotum met 50.000 ton en tegelijkertijd met een beëindiging van de ongebreidelde invoer van kipfilets met een stukje been.

Kipfilets met een stukje bot

Nederland zal zich verzetten tegen de verhoging van het tariefvrije quotum, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Nederland is wel tevreden over het feit dat met Oekraïne een afspraak is gemaakt om een eind te maken aan de invoer van kipfilets met een stukje bot, dat tegen een nultarief vrij kon worden ingevoerd op de Europese markt. Met de nieuwe afspraak wordt aan die praktijk een einde gemaakt.

Relevante regels invoeren

Ondertussen heeft de Europese Commissie op verzoek van Nederland verzekerd dat er druk op Oekraïne zal blijven om te zorgen dat regels op gebied van (veterinaire) voedselveiligheid en dierenwelzijn zullen worden ingevoerd en gehandhaafd. Dat betekent dat de Oekraïense pluimvee-industrie volgens dezelfde maatstaven moet produceren als de Europese pluimveehouderij. Van de 240 wetten of regels die in Oekraïne moeten worden ingevoerd in het kader van de afspraken met de EU zijn volgens minister Kaag inmiddels 170 in behandeling of al ingevoerd. Oekraïne heeft de tijd tot 2026 om de relevante regels in te voeren.