Politie verhoort verdachte stalbrand

Bij de politie Ommelanden Midden heeft zich donderdagmiddag 18 juli een man gemeld naar aanleiding van een oproep van de politie in verband met de brand van 2 vleeskuikenstallen in Kiel-Windeweer 2 weken geleden.

Politie Ommelanden Midden dreigde beelden van de man online te zetten als hij zich niet meldde. Op deze beelden is te zien hoe de man de stal betreedt, daar iets lijkt te ontsteken en dan wegrent.

Gehoord als verdachte

De politie wil op dit moment niet bevestigen of de man die zich gemeld heeft daadwerkelijk de man van de beelden is. Hij wordt wel gehoord als verdachte in verband met de brand, zegt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland. De politie gaat er vanuit dat sprake is van brandstichting op het vleeskuikenbedrijf. Het moet nog blijken wat de rol van deze man is, stelt de woordvoerder.

Politie zoekt getuigen

Over de achtergrond van de man kan de politie verder op dit moment nog niets melden. De politie heeft geen andere verdachten op het oog. Wel zoeken ze getuigen; die worden gevraagd zich te melden.

Filmpjes verdachte gelekt op sociale media

Donderdagochtend lekten de beelden die de politie dreigde online te zetten, al uit via sociale media. De politie bevestigt dat dit authentieke beelden zijn en dat zij een deel hiervan later die dag had willen publiceren. Een deel had ze niet willen publiceren, omdat hier informatie over de dader op stond waarmee ze hem later hadden willen confronteren, zegt de woordvoerder.

Op sociale media verschenen verschillende filmpjes, ogenschijnlijk gemaakt door bewakingscamera’s op het erf. Deze waren gemaakt vanuit verschillende hoeken en op meerdere delen van het erf.