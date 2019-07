Plukon neemt failliet verklaarde Lammens over

Plukon Food Group bereikte deze week overeenstemming met de curatoren van de failliete nv Pluimveeslachterij Lammens.

Plukon neemt bepaalde activa en de gronden van de slachterij over. De foodgigant beraadt zich nog op de vraag of en hoe hij de locatie in Torhout (B.) kan integreren in de bestaande Belgische activiteiten van Plukon. Eerder deze week werd al bekend dat Lammens was overgenomen en een doorstart zou maken, maar toen wilde de curator nog niet zeggen door wie.

Kip- en maaltijdconcepten

Plukon Food Group is een grote speler in innovatieve kip- en maaltijdconcepten in Europa. Plukon heeft productievestigingen in: België (3), Nederland (5), Duitsland (5), Polen (1) en Frankrijk (4). Hier slacht en verwerkt het bedrijf wekelijks 9 miljoen kippen. In totaal werken er meer dan 5.000 mensen bij de foodgigant. De omzet van Plukon was € 1,7 miljard in 2017.