Een nieuwe mestvergister in Wijster gaat kippenmest verwerken tot ‘groen gas’.

Het bedrijf heeft de vergunningen rond, in oktober start de bouw van de vergister op bedrijventerrein Energie Transitie Park (ETP). In de loop van volgend jaar moet hij in gebruik zijn.

Geuroverlast zoveel mogelijk voorkomen

Volgens Mark van Seventer van Rika Greenpark, het bedrijf achter de mestvergister, is de installatie ontworpen om geur te reduceren. “Alles in het proces vindt binnen de muren plaats, zelfs het laden en lossen.” Volgens Van Seventer ligt het onderwerp geur gevoelig in de regio. Bij de aankondiging van de bouw afgelopen jaar uitten omwonenden reeds hun ongenoegen over de komst van de vergister. Deze gaat voor circa 60 pluimveehouders uit de regio mest verwerken.