NVWA vindt geen residuen van DutriRock

De NVWA heeft geen residuen van ontsmettingsmiddel DutriRock gevonden bij de vleeskuikens die ze onderzocht hebben.

Op 3 van de 12 onderzochte vleeskuikenbedrijven is wel het gebruik ervan bevestigd, bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vorige week werd bekend dat de NVWA onderzoek doet naar het ontsmettingsmiddel.

Het middel werd gebruikt tegen bacteriën, maar heeft geen toelating als biocide. Het middel had daarom niet op de markt gebracht mogen worden, constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die toeziet op naleving van de biocideregels. De NVWA blokkeerde het vlees van koppels kuikens die met het middel in aanraking waren gekomen, totdat duidelijk was of het sporen in het vlees naliet. Dat blijkt niet het geval.

Onderzochte koppels geslacht, vlees vrijgegeven

De 3 koppels die wel met het middel in aanraking zijn geweest, zijn inmiddels geslacht. Dat meldt een woordvoerder van de NVWA. Het vlees is vrijgegeven. Op de andere 9 onderzochte bedrijven is het middel niet toegepast. Wat voor consequenties het gebruik van het middel heeft voor de vleeskuikenbedrijven, kan de NVWA nog niet zeggen.

Op de website van DutriRock meldde het bedrijf Duka Production dat het middel behalve bij pluimvee ook toegepast kan worden bij varkens, rundvee en paarden. ILT, die het onderzoek naar het bedrijf heeft gedaan, laat weten dat zover bij hen bekend het middel alleen is toegepast in de pluimveesector.