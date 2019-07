Meer handel pluimveevlees in eerste deel 2019

De Europese Unie heeft in de eerste 5 maanden van 2019 meer pluimveevlees verhandeld. Zowel de import als export nam toe ten opzichte van de periode januari tot en met mei 2018.

Tot en met mei exporteerden de EU-lidstaten 800.718 ton, 12,3% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De Filipijnen en Ghana waren de belangrijkste bestemmingen. Opmerkelijk is dat de export naar Zuid-Afrika weer aantrekt. Dat was tot 2016 de belangrijkste bestemming voor pluimveevlees uit de EU, maar die export zakte terug vanwege restricties om vogelgriep en hogere invoerheffingen die Zuid-Afrika oplegde.

In de eerste 5 maanden van dit jaar lag de export naar Zuid-Afrika echter met ruim 61 duizend ton 130% boven het niveau van een jaar eerder. Met name Polen en Spanje exporteren weer pluimveevlees naar Zuid-Afrika.

Bijna 14% meer pluimveevlees geïmporteerd

De EU importeerde ook meer pluimveevlees in de eerste maanden van dit jaar. Tot en met mei importeerde de EU 368.566 ton, 13,8% meer dan in diezelfde periode in 2018. De EU importeert met name kip uit Brazilië, Thailand en Oekraïne, uit al deze landen nam de invoer toe met respectievelijk 23%, 11% en 12%. De invoer vanuit Brazilië herstelt enigszins, maar is nog niet op het niveau van voor de fraude- en voedselveiligheidsschandalen die het land in 2018 teisterden.