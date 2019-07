Mededingingsautoriteit onderzoekt Oekraïens MHP

Het bedrijf heeft ook een vestiging Nederland: een uitsnijderij in Veenendaal (U.).

De Oekraïense mededingsautoriteit, het antimonopolie comité (AMCU), doet onderzoek naar de activiteiten van de Oekraïense conglomeraat MHP. De autoriteit zegt signalen te hebben dat de pluimveeproducent en -verwerker zijn monopoliepositie op de Oekraïense pluimveevleesmarkt misbruikt.

Positie concurrenten

Volgens het hoofd van de AMCU Yuriy Terentyev zou uit onderzoek van de autoriteit blijken dat MHP handelspartners restricties opleggen om hun eigen positie in de markt te versterken en die van concurrenten te verzwakken. Dit zou onder andere gebeuren door hen te verplichten zich te houden aan het prijsbeleid van MHP, hen te verbieden producten te verkopen van concurrenten en hen te verbieden onderling te concurreren. De AMCU is bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal en het analyseren hiervan.

Uitsnijderij in Veenendaal

MHP is vanuit Oekraïne de grootste pluimveevleesexporteur naar de Europese Unie. Het bedrijf heeft ook een vestiging Nederland: een uitsnijderij in Veenendaal (U.). Binnen de EU heeft het bedrijf verder een uitsnijderij in Slowakije en is het bezig met de overname van een grote Sloveense pluimvee-integratie.