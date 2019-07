Kipconsumptie in EU blijft groeien

Kippenvlees wint terrein van andere vleessoorten.

De kipconsumptie in de Europese Unie blijft groeien, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Per hoofd van de bevolking aten EU-inwoners in 2018 24,8 kilo kippenvlees. Dat is een stijging van 4,3% ten opzichte van een jaar eerder. Voor de komende 2 jaar is de prognose dat dit stijgt naar respectievelijk 25,4 kilo (2019, +2,3%) en 25,6 (2020, +0,8%).

Daarmee zou de mate van groei van de consumptie de komende 2 jaar wel wat afnemen. De laatste jaren nam de kipconsumptie flink toe. In 2015 consumeerde de gemiddelde EU-inwoner nog 22,9 kilo kippenvlees per jaar.

Aandeel kip

Kippenvlees wint terrein van andere vleessoorten. Het aandeel kip in de totale vleesconsumptie, dat rond een derde ligt, groeit. In 2015 was dit 30,6%, in 2018 groeide dit tot 32,1%. De prognose is dat dit aandeel verder toeneemt naar 33,2% in 2020.

Productie kippenvlees

Naast de consumptie neemt echter ook de productie van kippenvlees in de EU toe, met percentages in ongeveer dezelfde orde van grote. Export en import fluctueren. De zelfvoorzieningsgraad blijft over de langere termijn min of meer gelijk (104% in 2015, 106% in 2015, maar naar verwachting weer terug naar 105% in 2020).

In 2018 werd 15,255 miljoen ton aan pluimveevlees (karkasgewicht) geproduceerd in de Europese Unie, 4,7% meer dan in 2017. De Commissie (die gebruik maakt van data die lidstaten aanleveren) verwacht de komende 2 jaar gematigdere groei; +2,5% dit jaar, en +1,0% in 2020 (naar uiteindelijk 15,798 miljoen ton).