Hogere saldi verwacht voor pluimveebedrijven

De saldoprognoses in de pluimveesector, die gebruikt worden voor bedrijfseconomische- en financiële berekeningen voor de komende 5 tot 10 jaar, zijn voornamelijk naar boven bijgesteld, blijkt uit berekeningen van Wageningen Livestock Research.

Het saldo in het reguliere – en middensegment in de vleeskuikenhouderij is voor 2019 met 5 % naar boven bijgesteld. Het saldo van de traag groeiende vleeskuikens blijven echter op hetzelfde niveau als 2018. De prognose geeft aan dat er voldoende vraag is naar regulier vlees en er een verzadiging is van concepten.

Witte en bruine leghennen

Voor bedrijven met leghennen is de langetermijnprognose nu opgedeeld in witte en bruine leghennen. In 2018 was het gemiddelde saldo van witte en bruine scharrelhennen gemiddeld vastgesteld op € 3,89 per opgefokte hen per jaar. In 2019 is het saldo voor witte scharrelleghennen, die het nu als het ‘standaard’ geziene tafel-ei leggen, naar beneden bijgesteld naar € 3,39 per hen. Voor bruine scharrelhennen plus is de prognose van het saldo verhoogd naar € 4,03 per hen per jaar.

Biologische leghennen

Voor de biologische leghennen is de prognose naar beneden bijgesteld met bijna 5% naar € 10,33 per hen per jaar. De prognose voor biologisch is minder rooskleurig, doordat er veel bedrijven de omschakeling hebben gemaakt naar biologisch en er een overschot op de markt is. Bij het gebruik van deze saldi voor een financieringsvraag moet wel rekening gehouden worden met de gestegen kosten voor, onder andere huisvesting en pluimveerechten. De KWIN Veehouderij 2019 – 2020 bevat meer informatie over kosten en opbrengsten en zal in september verschijnen.