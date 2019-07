CBb: 15 oktober uitspraak in fipronil-procedures

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet 15 oktober uitspraak in de beroepsprocedures van 117 pluimveehouders over blokkades tijdens de fipronil-crisis.

Een woordvoerder laat weten dat de rechters meer tijd nodig hebben om het omvangrijke dossier te bestuderen, omdat dit uiteindelijk 117 zaken bevat. Tijdens de zitting op 6 juni liet de rechter al weten niet te verwachten de gebruikelijke termijn van 6 weken, of met verlenging 12 weken, te gaan halen.

Wellicht bundeling

De 117 pluimveehouders gingen bij het CBb in beroep over blokkades van hun bedrijven, eieren, kippen of mest door de NVWA tijdens de fipronil-crisis. Of er uiteindelijk 117 individuele uitspraken zullen komen van het CBb, kan de woordvoerder op dit moment niet aangeven. Wellicht worden verschillende zaken gebundeld.

Geen rekeningen

Zolang deze zaak nog loopt, ontvangen pluimveeehouders geen rekeningen over door de NVWA verrichte werkzaamheden tijdens de fipronil-crisis, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze week. Minister Schouten zei eerder dat pluimveehouders deze facturen niet krijgen zolang de rechtszaken nog lopen.

Ongelijk

Vorige week deed de rechter wel uitspraak in de zaak die LTO Nederland, de NVP en 124 pluimveehouders aanspanden tegen de overheid, omdat zij vinden dat de NVWA verwijtbare fouten maakte tijdens de crisis. De rechtbank was het hier niet mee eens en stelde hen in het ongelijk. LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers laat weten dat ze in september bepalen of ze in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.