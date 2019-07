Boerenbond: nu ook AI-symptomen bij jonge dieren

Op enkele opfokbedrijven in België vertonen ook jonge kippen nu verschijnselen van het H3N1-vogelgriepvirus.

Dat meldt belangenorganisatie de Boerenbond. De Boerenbond uit er zijn zorgen over dat het virus de kans krijgt zich aan te passen, doordat het virus massaal in de regio aanwezig blijft.

Virussen kunnen muteren

Het H3N1-virus in België is volgens de officiële pathogeniteitstest (heel) laagpathogeen. Eerder werden er al vraagtekens geplaatst bij de heftigheid van de symptomen, voor een virus met een dusdanig lage pathogeniteit. Die verschijnselen waren er tot nu toe echter met name bij oudere kippen die in productie waren, terwijl de pathogeniteitstest wordt gedaan bij jonge kippen waar tot nu toe nauwelijks klinische verschijnselen waren. Vogelgriepvirussen kunnen echter muteren.

Nieuwe pathogeniteitstesten

Voedselagentschap FAVV kon donderdagmiddag 4 juli niet beantwoorden of er na de eerste test nog nieuwe pathogeniteitstesten zijn gedaan, of dat de huidige ontwikkelingen aanleiding vormen om opnieuw de pathogeniteit van het virus te laten onderzoeken.

Geen collectief georganiseerde ruimingen

Het is inmiddels 2,5 maand geleden dat de eerste uitbraken van het H3N1-virus in België bevestigd werden. Nog altijd zijn er geen collectief georganiseerde ruimingen op gang gekomen. Volgens de Boerenbond is het nog altijd wachten op een Ministerieel Besluit dat dit mogelijk moet maken en lijkt dit zeker nog enkele dagen te gaan duren.

Geen vergoedingen met terugwerkende kracht

Volgens de organisatie lijkt het erop dat er in ieder geval niet met terugwerkende kracht vergoedingen gegeven gaan worden aan pluimveebedrijven die al koppels geruimd hebben. Hierdoor worden er momenteel geen bedrijven meer geruimd en blijft het virus dus aanwezig, laat de organisatie weten. Eerder lieten bedrijven zelf nog dieren afvoeren.

83 bedrijven besmet

De Boerenbond meldt verder dat nu 83 bedrijven besmet zijn. Het aantal nieuwe gevallen dat erbij komt daalt wel, maar dat omdat de meeste leg- en vermeerderingsbedrijven in de besmette zone inmiddels getroffen zijn concludeert de organisatie.