Alternatieve vleeskuikenhouderij in Nederland duurder

Het omschakelen naar een houderijsysteem met langzaamgroeiende vleeskuikens leidt in Nederland tot een bijna twee keer zo grote kostenstijging als in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wageningen UR deed in opdracht van de organisatie World Animal Protection (WAP).

Kostprijsstijging van 23% in Nederland

In het onderzoek kijkt Wageningen UR naar de kostenefficiëntie van houderijsystemen in de vleeskuikenhouderij met verschillende dierenwelzijnsstandaarden, in verschillende landen. Daarbij wordt onder meer de kostprijs in de gangbare vleeskuikenhouderij in Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië vergeleken met huidige concepten (Goed Nest Kip, en de huidige GAP-normen). Daarnaast wordt die kostprijs vergeleken met een eigen set criteria van WAP, die min of meer overeenkomt met de normen waar het Amerikaanse GAP-concept richting 2024 naartoe werkt. Produceren volgens die laatste criteria betekent in Nederland een kostprijsstijging van 23%, in de Verenigde Staten is dat 13%.

Concurrentiepositie Nederlandse boer in het geding

De onderzoekers keken ook naar Brazilië. Daar hing het er sterk vanaf met welke huidige houderijvorm wordt vergeleken. Ten opzichte van de traditionele openstalsystemen die Brazilië kent, zou de kostprijs met 14% toenemen bij omschakeling naar de criteria van WAP, vergelijkbaar met GAP 2024. Ten opzichte van de moderne stallen met tunnelventilatie is deze toename 18%.

Daarmee verslechtert de concurrentiepositie van Nederlandse boeren als landen als Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië omschakelen naar soortgelijke criteria voor houderijvormen met langzamer groeiende vleeskuikens, terwijl de Nederlandse kostprijs ook bij gangbaar al hoger ligt. In Nederland ligt de kostprijs per kilo levend gewicht volgens het onderzoek voor gangbare kuikens op gemiddeld 85,7 eurocent, ten opzichte van 71,6 eurocent in de VS en – afhankelijk van het houderijsysteem – 61,4 eurocent (bij een stal met tunnelventilatie) of 63,5 eurocent (bij een open stal) in Brazilië.

Meerkosten gecompenseerd?

De onderzoekers geven in hun conclusie aan dat een andere vraag, die geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek, in de context ook belangrijk is: worden de meerkosten die een hogere dierenwelzijnsstandaard met zich meebrengt gecompenseerd door meeropbrengsten, bijvoorbeeld via voordelen als lagere sterfte of hogere productkwaliteit, ofwel doordat de pluimveehouder een meerprijs krijgt?