27-jarige man vast voor brandstichting pluimveestal

Verdachte meldt zich na oproep van de politie.

Een 27-jarige man uit Hoogezand (Gr.) zit momenteel vast nadat hij zich gistermiddag heeft gemeld bij het politiebureau in zijn woonplaats in verband met de stalbrand in Kiel-Windeweer, 2 weken geleden. De man is aangemerkt als verdachte in de zaak. De man heeft zich gemeld na een oproep van de politie en wordt nu verhoord.

Camerabeelden

De politie Noord-Nederland deed een oproep in de media aan de man, die op camerabeelden afkomstig van die bewuste ochtend in Kiel-Windeweer te zien is, om zich te melden. De beelden ook daadwerkelijk publiceren bleek onnodig, want de man meldde zich donderdagmiddag. De beelden circuleerden ook al op internet. De politie benadrukt dat zij deze beelden niet naar buiten heeft gebracht.

Getuigen gezocht

De woordvoerder van politie Noord-Nederland kon niets zeggen over de toedracht van de brandstichting, dit is onderdeel van het onderzoek en bovendien daderinformatie.

De politie heeft geen andere verdachten op het oog. Wel zoeken ze getuigen; die worden gevraagd zich te melden.

100.000 kuikens

Op zondagochtend 7 juli brandden twee vleeskuikenstallen af op een pluimveebedrijf in Kiel-Windweer, met daarin in totaal 100.000 kuikens. Al snel meldden regionale media dat de politie er ernstig rekening mee hield dat de stallen in brand zijn gestoken. Het was niet de eerste grote brand in de plaats: in de afgelopen 13 jaar brak er 6 keer een grote brand uit in het 900 inwoners tellende dorp.