2 Duitse bedrijven geblokkeerd om DutriRock

2 vleeskuikenbedrijven in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn vorige week kortstondig geblokkeerd geweest vanwege het gebruik van ontsmettingsmiddel DutriRock.

Volgens het landbouwministerie van de deelstaat was het middel afkomstig uit Nederland. Na onderzoek heeft het ministerie besloten dat de kuikens onder toezicht naar Nederland vervoerd mogen worden voor de slacht, zoals al de planning was. Het ministerie heeft de voedselautoriteiten verder opgedragen strenger te gaan controleren op het gebruik van niet-toegelaten biociden tijdens toezicht op pluimveeslachterijen.

Onderzoek in Nedersaksen

Ook in deelstaat Nedersaksen is DutriRock geleverd aan een vleeskuikenbedrijf, meldt deze deelstaat. Nedersaksen laat weten dat onderzoek gaande is, maar dat zowel naar mening van de Efsa als het het Nederlandse BuRo (het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek, onderdeel van de NVWA) er geen voedselveiligheidsrisico is. Nedersaksen zegt daarom de conclusie van de Nederlandse autoriteiten te delen; dat er geen reden is om producten van de markt te weren of terug te halen.

Niet op de markt

In Nederland werd vlees afkomstig van kuikens van 12 vleeskuikenbedrijven een maand geleden tijdelijk geblokkeerd vanwege het gebruik van DutriRock. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateerde toen dat dit middel een biocide is, maar hiervoor geen toelating heeft. Het middel, geproduceerd door het Nederlands-Canadese bedrijf Duka Production, had in Nederland niet op de markt gebracht mogen worden, constateerde ILT.