Súdwest-Fryslân schort controles pluimvee op

Gemeente Súdwest-Fryslân stopt voorlopig met de reguliere toezichtcontroles bij pluimveehouders.

Dat meldt de gemeente op haar website.

Met de maatregel speelt Súdwest-Fryslân in op de zorgen in de pluimveesector, naar aanleiding van de uitbraken van laagpathogene vogelgriep (H3N1-virus) in België. Enkele tientallen Belgische pluimveebedrijven in verschillende deelsectoren raakten de afgelopen weken besmet.

Geen besmettingen vogelgriep in Nederland

Tot dusverre hebben zich in Nederland geen besmettingen voorgedaan. “Door onze controles op te schorten, geven we een signaal af. Vlaanderen ligt niet om de hoek, maar we willen alle mogelijke risico’s op besmetting voorkomen”, zegt wethouder Mark de Man.

In de Friese gemeente zijn 22 pluimveebedrijven gevestigd.