Pluimveestal koelen met kalk op het dak

Pluimveehouder Cor Verbeek in het Gelderse Lienden liet dinsdagochtend een laag kalk op een van zijn 3 pluimveestallen spuiten.

Daarmee hoopt hij de staltemperatuur naar beneden te brengen. “Ik heb 3 stallen. Dit is de laagste stal. De staltemperatuur is er 35 graden. Dat is 3,5 graden hoger dan in de andere 2 stallen”, aldus Verbeek, die het idee om kalk te spuiten opdeed bij een fruitteler in de buurt. “Zij spuiten kalk op de glazen kassen om de warmte te weren. Ik wilde dat bij wijze van proef ook weleens proberen.”

4 emmers van € 60 per stuk

Samen met fruitteler Wim Vervoert was Verbeek anderhalf uur bezig om de laag kalk aan te brengen. “We hebben 4 emmers gebruikt. Die kosten € 60 per stuk”, aldus Verbeek.

Het dak van de pluimveestal van Cor Verbeek wordt voorzien van een laag kalk. - Foto: VidiPhoto

Hij sluit niet uit dat hij nogmaals het dak opgaat om een dikkere laag kalk aan te brengen, om zo het effect te vergroten. “Het temperatuurverschil ten opzichte van de andere 2 stallen is nu iets kleiner geworden.”

Water

Verbeek zag het niet zitten om het dak te koelen met water. “Dat kost veel tijd en over het effect hoor je wisselende verhalen. Je kan er misschien een paar graden mee koelen, maar het gevaar bestaat dat de kippen het benauwd krijgen”, aldus de pluimveehouder, die 30.000 scharrelhennen en 19.000 vrij-uitloophennen houdt.