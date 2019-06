Pluimveeslachterij maakt doorstart

De failliete Belgische pluimveeslachterij Lammens in Torhout is overgenomen en maakt een doorstart.

Dat bevestigt curator Serge Carton. Hij wil niet zeggen wie de overnamekandidaat is. Carton doet ook geen mededelingen over de precieze voorwaarden van de overname. “Donderdag gaan we om tafel. Vrijdag kan ik meer details prijsgeven”, aldus Carton. Het is volgens de curator nog niet bekend wanneer er weer geslacht gaat worden. “Er moeten nog controles van controle-instantie FAVV plaatsvinden.”

Nederlandse belastingstelling

Boerderij meldde eerder dat er vanuit Nederland belangstelling is voor de overname van de Belgische pluimveeslachterij. Slachterij Lammens, met 167 medewerkers en een slachtcapaciteit van 13 miljoen kippen per jaar, werd afgelopen week failliet verklaard.