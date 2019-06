Nog steeds nieuwe AI-uitbraken in België

Het aantal uitbraken met laagpathogene vogelgriep van het type H3 neemt nog steeds toe in België.

Voedselagentschap FAVV meldde dinsdag 25 juni dat het virus inmiddels op 75 pluimveebedrijven is vastgesteld. Een dag later meldde belangenbehartiger de Landsbond dat de teller inmiddels op 77 bedrijven staat. Volgens de FAVV zijn er inmiddels ook weer 11 pluimveebedrijven vrijgegeven.

Onduidelijkheid over ruiming

Ondertussen is het onduidelijk of er nog pluimveebedrijven in België geruimd gaan worden. Ruim 2 weken geleden liet federaal landbouwminister Denis Ducarme weten dat er groen licht was van de Europese Commissie om schade te vergoeden bij ruimingen. Daarover had hij een principeakkoord gesloten met Eurocommissaris Phil Hogan.

Sindsdien is er radiostilte van alle partijen die betrokken zijn bij het overleg. De Landsbond liet woensdagavond weten dat de Belgische pluimveesector ondanks veel overleg en pogingen op een regeling uit te werken vooralsnog ‘op zijn honger blijft zitten om harde maatregelen te kunnen nemen’. Verschillende pluimveebedrijven hebben wel op eigen initiatief koppels geruimd.

Ook in Frankrijk vogelgriep

Het H3N1-virus heeft zich ook buiten België verspreid. In Noord-Frankrijk is het virus op 3 vermeerderingsbedrijven vastgesteld, die onderdeel waren van dezelfde integratie. Twee daarvan zijn geruimd; van een waren de dieren al naar de slacht.