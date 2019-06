Nederlandse belangstelling voor Lammens

Vanuit Nederland is belangstelling voor de overname van de deze week failliet verklaarde Belgische pluimveeslachterij Lammens in Torhout.

Eén van de potentiële kopers is de Plukon Food Group. Directeur Peter Poortinga laat weten ‘altijd geïnteresseerd te zijn als er iets te koop is’.

In de Belgische media circuleren namen van partijen die in gesprek zouden zijn met de curator over een overname. Volgens lokaal medium Focus & WTV zou het gaan om 3 partijen: Plukon, het eveneens Nederlandse GroenlandKip dat onderdeel is van de Duitse PHW Gruppe, en de Belgische pluimveeslachterij Van-O-Bel. Volgens de CEO van Lammens, Koen Goossens, is er al langere tijd interesse van een Duits-Nederlandse groep. GroenlandKip laat bij monde van de financieel directeur desgevraagd weten geen commentaar te hebben.

Onderhandelingen

Curator Serge Carton laat weten dat de onderhandelingen met verschillende partijen in de laatste fase zitten, en onthoudt zich verder eveneens van commentaar. In de loop van volgende week verwacht hij duidelijkheid.

Slachterij Lammens, met 167 medewerkers en een slachtcapaciteit van 13 miljoen kippen per jaar, werd afgelopen week failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen. De laatste druppel was dat het bedrijf begin dit jaar 6 weken werd stilgelegd, omdat verschillende van hen afkomstige met salmonella besmette producten in supermarkten werden aangetroffen.

Opstarten slachterij

Een woordvoerder van vakbond ABVV zegt dat de werknemers eerder deze week werd verteld dat er hopelijk donderdag of vrijdag weer geslacht zou kunnen worden. Op dat moment waren er volgens haar nog 2 geïnteresseerde spelers, nu zouden dat er 3 zijn. Volgens de ABVV wordt nu hopelijk volgende week de slachterij weer opgestart. Met de potentiële overnemers wordt zowel gesproken over de overnamesom, als over het aantal medewerkers dat mee overgenomen zou worden.