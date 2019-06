NVWA onderzoekt gebruik ontsmettingsmiddel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar het gebruik van ontsmettingsmiddel DutriRock op vleeskuikenbedrijven.

Op bedrijven waar het middel is toegepast wil de NVWA koppels eerst onderzoeken op residuen, voordat het vlees van de dieren op de markt mag komen.

Nader onderzoek

Bij de NVWA zijn 12 pluimveebedrijven bekend waar het middel is toegepast. De voedselautoriteit neemt met deze bedrijven contact op om te zoeken of en wanneer een behandeling met het middel is gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten zullen monsters genomen worden en volgt nader onderzoek, laat de NVWA weten. De NVWA blokkeerde maandag vlees van 2 koppels kuikens in de slachterij om eerst residuenonderzoek te doen, maar hief de blokkades later die dag op toen bleek dat de koppels niet met het middel in aanraking waren geweest.

De NVWA laat weten dat de blokkades nodig waren om het vlees te onderzoeken op de mogelijke aanwezigheid van onbekende stoffen. Dit onderzoek is bedoeld om vast te stellen of er eventuele risico’s voor de voedselveiligheid zouden kunnen zijn.

Onduidelijkheid over middel

Het is onduidelijk of het middel gebruikt mag worden op pluimveebedrijven. Dat hangt af van de claim. Voor een schoonmaakmiddel gelden andere regels dan voor biociden. De NVWA verwees dinsdag voor die vraag door naar de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). Deze dienst ziet toe op de regelgeving rondom biociden. Het ILT kon nog niet de vraag beantwoorden of het gebruik van DutriRock in de pluimveesector is toegestaan. Bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) heeft DutriRock geen toelating.