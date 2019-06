ILT: gebruik DutriRock verboden

Het gebruik van DutriRock in de pluimveehouderij is verboden. Dat zegt toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Tijdens een intern overleg (het ‘biocidenoverleg statusbepaling’) van onder meer ILT, NVWA en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is dinsdagmiddag 25 juni bepaald dat DutriRock als biocide wordt aangemerkt. De producent van het middel claimt onder meer dat het bacteriën elimineert (volgens de website van DutriRock, die niet meer in de lucht is). Daarmee is het gebruik van het middel in de pluimveehouderij niet toegestaan, want het heeft geen toelating bij het Ctgb. Die is ook niet aangevraagd, laat een woordvoerder van ILT weten. Het middel had dus niet op de markt gebracht mogen worden, geeft hij aan. ILT gaat in gesprek met de leverancier, waarbij deze onder andere zal worden medegedeeld dat het middel niet meer op de markt gebracht mag worden. Of er sancties volgen, kan ILT nog niet aangeven.

NVWA doet onderzoek en neemt waar nodig monsters

Ondertussen doet NVWA onderzoek naar 12 pluimveebedrijven waar het middel zou zijn toegepast. De voedsel- en warenautoriteit neemt met deze bedrijven contact op om na te gaan of en wanneer een behandeling met het middel is gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten zullen monsters genomen worden en volgt nader onderzoek, liet NVWA dinsdag weten. NVWA onderzoekt of het gebruik van DutriRock residuen heeft achtergelaten bij de kuikens.

NVWA blokkeerde maandag vlees van 2 koppels kuikens in de slachterij om eerst dit residuenonderzoek te doen, maar hief de blokkades later die dag op toen bleek dat de betreffende koppels niet met het middel in aanraking waren geweest.