Europese pluimveevleessector tegen Mercosur-deal

De Europese pluimveevleessector spreekt zich uit tegen de Mercosur-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen.

Nu de onderhandelingen tussen de EU en de Mercosur-landen over de vrijhandelsovereenkomsten de laatste fase ingaan, luidt de Europese overkoepelende organisatie van de pluimveeverwerkende industrie, AVEC, de noodklok. In een statement op zijn website spreekt AVEC zich hard uit tegen de deal.

Volgens AVEC wordt de Europese pluimveevleessector tijdens de onderhandelingen geslachtofferd. De belangenorganisatie vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat een Mercosur-land als Brazilië extra pluimveevlees, waaronder waardevol borstvlees, naar de EU mag exporteren.

Kritieke tekortkomingen Braziliaans pluimveevlees

AVEC wijst erop dat vleeskuikenhouders in de Europese Unie moeten voldoen aan hogere normen voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieubescherming. Uit eerdere door de Europese Commissie uitgevoerde controles (in 2013 en 2017) is volgens de belangenorganisatie gebleken dat bij de export van Braziliaans pluimveevlees kritieke tekortkomingen in de naleving van EU-regels aan het licht kwamen. AVEC refereert daarbij ook aan het Braziliaanse Carne Fraca-schandaal, waarbij op grootschalige wijze bedorven vlees werd verkocht.

Personeel aan het werk bij de Braziliaanse pluimveeverwerker JBS. AVEC vreest verlies van banen in de Europese pluimveevleessector als gevolg van een Mercosur-deal. - Foto: AFP

AVEC stelt dat het gros van het uit Brazilië geïmporteerde pluimveevlees in de horeca terechtkomt of als verwerkt vlees wordt verkocht. “Daarbij is het niet verplicht om de herkomst van het vlees aan te duiden. Dit betekent dat de consumenten niet zullen weten dat zij vlees van pluimvee consumeren dat onder minder strikte voorwaarden wordt geproduceerd”, aldus AVEC.

‘Deal leidt tot banenverlies’

Volgens AVEC zijn er in de Europese Unie meer dan 300.000 mensen werkzaam in de pluimveevleessector. AVEC stelt dat een mogelijke deal leidt tot banenverlies en roept de Europese Commissie op ‘verantwoordelijkheid te nemen en elke overeenkomst af te wijzen die de toekomst van de Europese pluimveevleessector in gevaar zou kunnen brengen’.