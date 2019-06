Europese handel in pluimveevlees neemt toe

In de eerste 4 maanden van 2019 heeft de Europese Unie ruim 631.000 ton pluimveevlees geëxporteerd. Dat is een stijging van bijna 12% ten opzichte van de eerste 4 maanden in 2018.

De belangrijkste exportbestemmingen voor Europees pluimveevlees zijn de Filipijnen (bijna 63.000 ton, + 22%), Ghana (61.500 ton, + 13%) en Oekraïne (54.500 ton, + 1,5%). Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europees statistisch bureau. De Europese Unie voerde in de eerste 4 maanden van dit jaar bijna 296.000 ton pluimveevlees in. Dat is ruim 14% meer dan in de eerste 4 maanden van 2018. Thailand (ruim 113.000 ton, + 11%), Brazilië (ruim 109.000 ton, + 23%) en Oekraïne (ruim 43.000 ton, + 12%) zijn de belangrijkste exporteurs van pluimveevlees naar Europa.